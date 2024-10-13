«Милан» видит замену Тео в де Кейпере. «Россонери» следили за лучшим ассистентом «Брюгге»-2023/24 во время игры Бельгии с Италией

«Милану» интересен Максим де Кейпер.

По сведениям Tuttosport, подтвержденным Calciomercato, технический директор «россонери» Жоффре Монкада следил за игрой 23-летнего защитника сборной Бельгии в матче против Италии (2:2).

Футболист «Брюгге» рассматривается как замена Тео Эрнандесу на тот случай, если защитник покинет клуб по тем или иным причинам. Пока что договоренности о продлении контракта с французом у «Милана » нет.

Утверждается, что за де Кейпера запросят как минимум 20 млн евро, причем сумма вполне может вырасти, учитывая игру Максима.

Подробно со статистикой защитника, сделавшего 10 голевых передач в минувшем чемпионате Бельгии и ставшего лучшим ассистентом «Брюгге », можно ознакомиться здесь .