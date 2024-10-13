«Милан» видит замену Тео в де Кейпере. «Россонери» следили за лучшим ассистентом «Брюгге»-2023/24 во время игры Бельгии с Италией
«Милану» интересен Максим де Кейпер.
По сведениям Tuttosport, подтвержденным Calciomercato, технический директор «россонери» Жоффре Монкада следил за игрой 23-летнего защитника сборной Бельгии в матче против Италии (2:2).
Футболист «Брюгге» рассматривается как замена Тео Эрнандесу на тот случай, если защитник покинет клуб по тем или иным причинам. Пока что договоренности о продлении контракта с французом у «Милана» нет.
Утверждается, что за де Кейпера запросят как минимум 20 млн евро, причем сумма вполне может вырасти, учитывая игру Максима.
Подробно со статистикой защитника, сделавшего 10 голевых передач в минувшем чемпионате Бельгии и ставшего лучшим ассистентом «Брюгге», можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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