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«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Френдруп и Ольсен. «Россонери» могут подписать их зимой в случае продажи своих игроков

«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Мортен Френдруп и Андреас Ольсен.

«Россонери» попытаются подписать их зимой, если продадут кого-то из своих игроков, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, речь может идти о полузащитнике Ноа Окафоре и вингере Сэмюэле Чуквуэзе.

«Брюгге» оценивает Ольсена в 20 млн евро, ранее он три года выступал за «Болонью». «Дженоа» потребует за Френдрупа около 15 млн.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoМилан
logoсерия А Италия
logoБрюгге
logoвысшая лига Бельгия
возможные трансферы
logoДженоа
logoСэмюэл Чуквуэзе
logoАндреас Ольсен
logoНоа Окафор
logoМортен Френдруп
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