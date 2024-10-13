«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Френдруп и Ольсен. «Россонери» могут подписать их зимой в случае продажи своих игроков
«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Мортен Френдруп и Андреас Ольсен.
«Россонери» попытаются подписать их зимой, если продадут кого-то из своих игроков, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, речь может идти о полузащитнике Ноа Окафоре и вингере Сэмюэле Чуквуэзе.
«Брюгге» оценивает Ольсена в 20 млн евро, ранее он три года выступал за «Болонью». «Дженоа» потребует за Френдрупа около 15 млн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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