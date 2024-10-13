«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Френдруп и Ольсен. «Россонери» могут подписать их зимой в случае продажи своих игроков

«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Мортен Френдруп и Андреас Ольсен.

«Россонери» попытаются подписать их зимой, если продадут кого-то из своих игроков, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, речь может идти о полузащитнике Ноа Окафоре и вингере Сэмюэле Чуквуэзе .

«Брюгге » оценивает Ольсена в 20 млн евро, ранее он три года выступал за «Болонью». «Дженоа » потребует за Френдрупа около 15 млн.