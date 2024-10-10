«Милан» может купить Френдрупа из «Дженоа» в январе на замену Беннасеру. Хавбек стоит около 20 млн евро

«Милан» намерен купить Мортена Френдрупа из «Дженоа» в январе.

По данным La Gazzetta dello Sport, миланцы рассчитывают на трансфер полузащитника в январское окно.

Травма Исмаэля Беннасера ​​во время международного перерыва в сентябре вынуждает миланцев усилить позиции в середине поля. Уточняется, что руководство будет ждать новостей о восстановлении алжирца, но если он не сможет вернуться ко второй части сезона, ему понадобится замена.

Запрашиваемая за Френдрупа сумма составляет около 20 млн евро, но из-за финансовых проблем «Дженоа » может снизить цену. Фирма, владевшая контрольным пакетом акций клуба, была объявлена ​​банкротом в начале этой недели.

В этом сезоне 23-летний игрок провел 6 матчей в Серии А. С полной статистикой датчанина можно ознакомиться здесь .