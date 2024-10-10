«Милан» может купить Френдрупа из «Дженоа» в январе на замену Беннасеру. Хавбек стоит около 20 млн евро
«Милан» намерен купить Мортена Френдрупа из «Дженоа» в январе.
По данным La Gazzetta dello Sport, миланцы рассчитывают на трансфер полузащитника в январское окно.
Травма Исмаэля Беннасера во время международного перерыва в сентябре вынуждает миланцев усилить позиции в середине поля. Уточняется, что руководство будет ждать новостей о восстановлении алжирца, но если он не сможет вернуться ко второй части сезона, ему понадобится замена.
Запрашиваемая за Френдрупа сумма составляет около 20 млн евро, но из-за финансовых проблем «Дженоа» может снизить цену. Фирма, владевшая контрольным пакетом акций клуба, была объявлена банкротом в начале этой недели.
В этом сезоне 23-летний игрок провел 6 матчей в Серии А. С полной статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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