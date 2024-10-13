Грилиш о голе Трента со штрафного: «Я пошутил перед ударом: «Забьешь, дам тебе 500 фунтов», и он положил прямо в девятку»

Джек Грилиш рассказал, что должен Тренту Александер-Арнолду 500 фунтов.

Сборная Англии победила команду Финляндии со счетом 3:1 в матче Лиги наций. Грилиш открыл счет в матче на 18-й минуте. Победный гол забил Трент Александер-Арнолд со штрафного удара.

«Мы могли бы забить больше, но временами было сложно. Гол стал результатом того, что тренер дал нам достаточно свободы в игре. Я тренировался с Эйнджелом Гомесом и знаю, что он отличный игрок. Празднование гола было посвящено моей маленькой дочери.

Я пошутил перед штрафным Трента: «Забьешь, я дам тебе 500 фунтов», и он положил прямо в девятку.

Что бы ни происходило с тренером сборной Англии, люди всегда будут говорить негативные вещи. Раньше все требовали, чтобы играли только атакующие игроки, и это не сработало. Я не понимаю, так бывает в играх. Я люблю приезжать сюда, у нас топ-тренер, и мне нравится играть за него», – сказал вингер сборной Англии в интервью ITV.