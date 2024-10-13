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«Карпин мог бы работать в Европе, у него европейское мышление. Было бы интересно увидеть его в Испании». Рианчо о тренере «Ростова»

Рауль Рианчо хотел бы посмотреть на работу Валерия Карпина в испанском клубе.

«Согласен с Головиным, Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании, ведь он проходил испанскую футбольную школу, можно сказать. Он многое отсюда вынес, у него европейское мышление.

Посмотрим, будет ли он когда-то работать в Испании. Это было бы интересно», – сказал бывший тренер «Спартака».

Напомним, Карпин тренировал «Мальорку» с 2014 по 2015 год.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoВалерий Карпин
logoРауль Рианчо
logoАлександр Головин
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