«Карпин мог бы работать в Европе, у него европейское мышление. Было бы интересно увидеть его в Испании». Рианчо о тренере «Ростова»

Рауль Рианчо хотел бы посмотреть на работу Валерия Карпина в испанском клубе.

«Согласен с Головиным , Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании , ведь он проходил испанскую футбольную школу, можно сказать. Он многое отсюда вынес, у него европейское мышление.

Посмотрим, будет ли он когда-то работать в Испании. Это было бы интересно», – сказал бывший тренер «Спартака».

Напомним, Карпин тренировал «Мальорку» с 2014 по 2015 год.