«Карпин мог бы работать в Европе, у него европейское мышление. Было бы интересно увидеть его в Испании». Рианчо о тренере «Ростова»
Рауль Рианчо хотел бы посмотреть на работу Валерия Карпина в испанском клубе.
«Согласен с Головиным, Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании, ведь он проходил испанскую футбольную школу, можно сказать. Он многое отсюда вынес, у него европейское мышление.
Посмотрим, будет ли он когда-то работать в Испании. Это было бы интересно», – сказал бывший тренер «Спартака».
Напомним, Карпин тренировал «Мальорку» с 2014 по 2015 год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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