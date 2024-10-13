В порно с двумя девушками снялся воспитанник «Спортинга» Паим, заявлявший, что Роналду мог бы отдать ему один из «Золотых мячей». Партнерша довольна: «Фабиу оказался львом»

Бывший полузащитник молодежных сборных Португалии снялся в порнофильме.

Фабиу Паим , год назад заявивший , что Криштиану Роналду мог бы отдать ему один из своих «Золотых мячей», впервые снялся в откровенном видео.

Воспитанник «Спортинга », ранее осужденный за наркотики, принял участие в записи ролика с двумя девушками. Он продается в Telegram за 65 фунтов, передает The Sun.

Диана Ку де Мелансия, одна из актрис, высоко оценила навыки Паима: «Мы думали, он будет нервничать, так что ничего не получится, но Фабиу оказался львом. Он был хорош в футболе и теперь хорош в порно. Его ждет успех. Надеюсь, этот фильм станет одним из многих с его участием».

36-летний мужчина тоже прокомментировал новый опыт: «Сложно находиться перед камерами, но я это сделал и, думаю, у меня есть талант. Я получил массу удовольствия и осуществил сразу две мечты: снялся в фильме и побывал с двумя потрясающими женщинами».

Паим побывал в таких командах, как «Спортинг», «Челси», «Риу Аве», был на просмотре в «Кубани». Он завершил карьеру в 2018 году.

Фото: instagram.com/paim_77

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