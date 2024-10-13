Кечинов о «Спартаке»: «Надо было провести контрольную игру в эту паузу. Вот как «Зенит» сыграл с «Войводиной» – у них всегда есть соперник»

Валерий Кечинов высказался об отсутствии товарищеских матчей у «Спартака».

«Сложно сейчас говорить о том, пойдет ли «Спартаку » на пользу эта пауза – это покажут только следующие игры. Но я думаю, что те футболисты, которые остались в распоряжении Станковича, не сидели и не валяли дурака, а все-таки проводили тренировочный цикл.

По-хорошему, надо было бы в эти выходные провести какую-то контрольную игру с серьезным соперником. Вот как «Зенит» сыграл с «Войводиной» – у петербуржцев всегда есть соперник на такие паузы. И особо ничего не нарушается, просто потом, когда игроки возвращаются из сборных, надо собрать их воедино, скажем так, скомпоновать, и они уже готовы. А как у «Спартака» будет – сложно понять», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Зарема о «Спартаке»: «Почему нет товарищеских матчей? Закончить на 6-м месте – лучший повод отдохнуть всем! Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить»