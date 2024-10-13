Кечинов о «Спартаке»: «Надо было провести контрольную игру в эту паузу. Вот как «Зенит» сыграл с «Войводиной» – у них всегда есть соперник»
«Сложно сейчас говорить о том, пойдет ли «Спартаку» на пользу эта пауза – это покажут только следующие игры. Но я думаю, что те футболисты, которые остались в распоряжении Станковича, не сидели и не валяли дурака, а все-таки проводили тренировочный цикл.
По-хорошему, надо было бы в эти выходные провести какую-то контрольную игру с серьезным соперником. Вот как «Зенит» сыграл с «Войводиной» – у петербуржцев всегда есть соперник на такие паузы. И особо ничего не нарушается, просто потом, когда игроки возвращаются из сборных, надо собрать их воедино, скажем так, скомпоновать, и они уже готовы. А как у «Спартака» будет – сложно понять», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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