Хлусевич о России на ЧМ-2026: «Выглядели бы достойно. У нас много хороших футболистов»
Даниил Хлусевич положительно оценил уровень сборной России.
– На твой взгляд, если бы сборную России допустили бы до отбора на ЧМ-2026, у нас были бы шансы выйти в финальную стадию турнира?
– У нас много хороших футболистов. Как минимум, мы выглядели бы достойно. Точно постарались бы… Ну, «золото» взять слишком тяжело. Хотя в 2018 году были ребята близки (смеется).
К сожалению, мы не играем на уровне чемпионата мира и Европы, не видим себя в конкурентной среде. Если бы играли с другими европейскими сборными стабильно, можно было бы говорить о том, как мы выглядим и какие у нас перспективы, – сказал полузащитник сборной России и «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Комсомольская правда»
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