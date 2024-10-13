Хлусевич о России на ЧМ-2026: «Выглядели бы достойно. У нас много хороших футболистов»

Даниил Хлусевич положительно оценил уровень сборной России.

– На твой взгляд, если бы сборную России допустили бы до отбора на ЧМ-2026, у нас были бы шансы выйти в финальную стадию турнира?

– У нас много хороших футболистов. Как минимум, мы выглядели бы достойно. Точно постарались бы… Ну, «золото» взять слишком тяжело. Хотя в 2018 году были ребята близки (смеется).

К сожалению, мы не играем на уровне чемпионата мира и Европы, не видим себя в конкурентной среде. Если бы играли с другими европейскими сборными стабильно, можно было бы говорить о том, как мы выглядим и какие у нас перспективы, – сказал полузащитник сборной России и «Спартака ».