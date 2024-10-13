  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарема о «Спартаке»: «Почему нет товарищеских матчей? Закончить на 6-м месте – лучший повод отдохнуть всем! Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить»
21

Зарема о «Спартаке»: «Почему нет товарищеских матчей? Закончить на 6-м месте – лучший повод отдохнуть всем! Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить»

Зарема Салихова высказалась об отсутствии товарищеских матчей у «Спартака».

«Почему «Спартак» в длительную паузу на сборную не провел ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч. Или с клубом из Казахстана. Станкович опять улетел в Италию, не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный?

Закончить на шестом месте [в чемпионате России] – лучший повод отдохнуть всем! В случае негативных результатов будут оправдываться, что футболисты форму растеряли? Или снова Денисов и Хлусевич будут во всем виноваты?

Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить. «Зенит» сыграл тренировочный матч, наиграл новые схемы, ну а Жданов просто волшебник на голубом Rolls-Royce, который адресует все вопросы в пресс-службу», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoЗенит
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Хлусевич
logoДаниил Денисов
logoЗарема Салихова
Павел Жданов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарема о «Спартаке»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Николсона, а теперь выезжает на них. Малышев снова может нечленораздельно вещать после побед»
286 октября, 13:46
Зарема о матче «Спартака» с «Ростовом»: «Приклубные блогеры пели, что Мартинса и Николсона надо продать в первую очередь. А они в очередной раз спасают Амарала»
205 октября, 17:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Салах досрочно вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта. Вингеру разрешили не играть с Мавританией из-за искусственного поля и жесткого стиля игры соперника
5 минут назад
Федерико Вальверде: «Реал» – лучшая команда мира. Нужно поработать над первыми таймами – иногда мы выходим на матчи слишком расслабленными»
220 минут назад
Отца и брата Сона оштрафовали на 3 миллиона вон за жестокое обращение с детьми в академии. Их обвиняли в оскорблениях и телесных наказаниях игроков
832 минуты назад
Дешам об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время игры Франции: «Не слежу за игроками вне заявки сборной. Килиан написал мне перед матчем, в выходные игроки вправе делать все, что захотят»
1449 минут назад
Лига наций. Казахстан примет Словению, Англия в гостях у Финляндии, Армения против Северной Македонии
22сегодня, 10:05
«Победы «Зенита» всем надоели, лиге нужен новый чемпион. «Краснодар» и «Локомотив» сейчас представляют реальную угрозу». Силкин об РПЛ
18сегодня, 09:59
Виктор Кристиансен о желтой за фол на Ямале: «Я сделал это, чтобы сказать: «Не боюсь тебя». Если можно отобрать мяч так, чтобы сделать немного больно, так и нужно поступить»
29сегодня, 09:49
Кассано о поведении в «Реале»: «Меня оштрафовали за то, что я помочился в сауне – вонь была невыносимой, когда туда вернулся помощник Капелло. За подобное меня вывели из состава»
47сегодня, 09:26
«Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца
34сегодня, 08:40
В «Наполи» недовольны словами Жезуса о безопасности в Неаполе после попытки угона его машины. Защитника могут продать зимой и подписать Бийола
26сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Сибирь», «Кубань» против «Калуги»
3сегодня, 09:05Live
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Владивосток обыграло «Космос», «Зенит-2» в гостях у «Твери»
22 минуты назадLive
Первая лига. «Сочи» в гостях у «Арсенала», «Балтика» против «Алании»
194 минуты назадLive
Беллингем пообщался с больным раком мальчиком, который назвал его любимым игроком. Огайо позвонил англичанину во время посещения больницы со сборной Нидерландов
27 минут назадВидео
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» - 2:2
1726 минут назад
Виталий Кафанов: «Больше наших вратарей будет в Европе, если сохраним такой подход к работе. Лунев и Сафонов – точно не последние»
340 минут назад
Эдерсон о том, почему не ушел в Саудовскую Аравию летом: «Предложение было, но один из разговоров с Пепом был определяющим. В его словах были видны гарантии, с ним я развился»
3сегодня, 10:02
«Не брал бы белорусов – так не играют за тренера, который за них одно место рвал. У краснодарских воспитанников завышенное мнение о себе». Директор «Сокола» – после 0:5 от «Торпедо»
9сегодня, 09:50Видео
«У Месси есть талант, у Роналду – старание. Выделяю Месси за все, что он сделал для футбола, я должен равняться на него». Эстеван о Лионеле и Криштиану
10сегодня, 09:48
Сунесс не подписал бы Погба даже бесплатно: «Он растратил талант попусту. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось, возможно. С тех пор он расслабился»
1сегодня, 09:24