Зарема о «Спартаке»: «Почему нет товарищеских матчей? Закончить на 6-м месте – лучший повод отдохнуть всем! Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить»

Зарема Салихова высказалась об отсутствии товарищеских матчей у «Спартака».

«Почему «Спартак » в длительную паузу на сборную не провел ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч. Или с клубом из Казахстана. Станкович опять улетел в Италию, не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный?

Закончить на шестом месте [в чемпионате России] – лучший повод отдохнуть всем! В случае негативных результатов будут оправдываться, что футболисты форму растеряли? Или снова Денисов и Хлусевич будут во всем виноваты?

Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить. «Зенит » сыграл тренировочный матч, наиграл новые схемы, ну а Жданов просто волшебник на голубом Rolls-Royce, который адресует все вопросы в пресс-службу», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.