Тихонов о «Спартаке» при Станковиче: «Нравятся эмоции, периодически игра, но не место в таблице. Надо прибавлять, чтобы конкурировать с теми, кто выше»

Андрей Тихонов оценил игру «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Мне нравится «Спартак » Станковича , нравятся его эмоции и то, как команда периодически играет. Единственное, что не нравится, — место в таблице. Надо прибавлять и выигрывать, чтобы конкурировать с теми, кто идет выше», – сказал экс-игрок «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».

«Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ , набрав 19 очков после 11 туров.