Тихонов о «Спартаке» при Станковиче: «Нравятся эмоции, периодически игра, но не место в таблице. Надо прибавлять, чтобы конкурировать с теми, кто выше»
Андрей Тихонов оценил игру «Спартака» при Деяне Станковиче.
«Мне нравится «Спартак» Станковича, нравятся его эмоции и то, как команда периодически играет. Единственное, что не нравится, — место в таблице. Надо прибавлять и выигрывать, чтобы конкурировать с теми, кто идет выше», – сказал экс-игрок «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».
«Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ, набрав 19 очков после 11 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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