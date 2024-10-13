«Очень холодно. Русские не чувствуют холода, наверное. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки». Гуарирапа о погоде в Москве
Сауль Гуарирапа рассказал, что мерзнет в Москве.
Венесуэльский игрок перешел в ЦСКА на правах аренды из «Сочи» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести официальных матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Сегодня он забил гол в товарищеском матче с «Пари НН» (2:2).
– Как тебе погода?
– Очень холодно. Русские, наверное, не чувствуют холода. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки для обуви.
– Как адаптация в клубе?
– Легко и быстро, не думал, что так будет. Меня хорошо приняли. Не ожидал такого теплого приема, – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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