«Очень холодно. Русские не чувствуют холода, наверное. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки». Гуарирапа о погоде в Москве

Сауль Гуарирапа рассказал, что мерзнет в Москве.

Венесуэльский игрок перешел в ЦСКА на правах аренды из «Сочи» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести официальных матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Сегодня он забил гол в товарищеском матче с «Пари НН» (2:2).

– Как тебе погода?

– Очень холодно. Русские, наверное, не чувствуют холода. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки для обуви.

– Как адаптация в клубе?

– Легко и быстро, не думал, что так будет. Меня хорошо приняли. Не ожидал такого теплого приема, – сказал форвард ЦСКА .