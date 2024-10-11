Форвард ЦСКА Мусаев: «У Гуарирапы много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет»
Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции с Саулем Гуарирапой в атаке ЦСКА.
«Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет», — сказал нападающий ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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