Форвард ЦСКА Мусаев: «У Гуарирапы много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет»

Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции с Саулем Гуарирапой в атаке ЦСКА.

«Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет», — сказал нападающий ЦСКА .