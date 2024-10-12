«2+2=4». Соболев выложил пост после дубля и двух ассистов в матче с «Войводиной»

Соболев опубликовал пост по итогам матча с «Войводиной».

Форвард «Зенита » сделал дубль и отдал две голевые передачи в товарищеской игре с сербским клубом (4:1).

После матча в телеграм-канале Соболева появилось сообщение: «2+2=4».

Соболев впервые забил два мяча за «Зенит». В текущем сезоне РПЛ форвард пока не отметился голами, его статистика – здесь .