«2+2=4». Соболев выложил пост после дубля и двух ассистов в матче с «Войводиной»
Соболев опубликовал пост по итогам матча с «Войводиной».
Форвард «Зенита» сделал дубль и отдал две голевые передачи в товарищеской игре с сербским клубом (4:1).
После матча в телеграм-канале Соболева появилось сообщение: «2+2=4».
Соболев впервые забил два мяча за «Зенит». В текущем сезоне РПЛ форвард пока не отметился голами, его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости