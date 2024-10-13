Левандовски после 1:3 с Португалией: «Я не полузащитник – я должен ждать мяч возле штрафной, а не опускаться в оборону. Польше нужно работать над этим»

Роберт Левандовски раскритиковал игру Польши после поражения от Португалии.

В матче 3-го тура Лиги наций поляки уступили со счетом 1:3.

«Я не полузащитник, моя задача заключается не в том, чтобы опускаться в оборону и принимать мяч на своей половине поля. Возможно, я мог бы делать это на тренировках.

Во время матча я должен находиться возле штрафной и ждать прострелов и передач, пока что-нибудь не произойдет. Нам нужно работать над этим. Не только в матче с Португалией, но и в целом – похоже, мы не так часто оказываемся с мячом вблизи штрафной соперника, а роль нападающего заключается в том, чтобы постараться сделать что-то в этой зоне», – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны».