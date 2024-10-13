Санчо – лучший летний трансфер в АПЛ по оценкам от WhoScored. Соланке – 2-й, Калафьори – 7-й, Савио – 8-й

У Джейдона Санчо лучшая средняя оценка в АПЛ от WhoScored среди летних трансферов.

Вингер «Челси», чьи права принадлежат «Манчестер Юнайтед», получил от издания 7,32 – в 4 матчах сезона Премьер-лиги он сделал 3 голевые передачи. Второе место в списке занимает форвард «Тоттенхэма » Доминик Соланке (экс-«Борнмут») – 7,22 (2+1 в 5 играх). Топ-10 лучших летних трансферов в АПЛ по оценкам от WhoScored 1. Джейдон Санчо («Челси ») – 7,32 2. Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22 3. Дара О’Ши («Ипсвич ») – 7,18 4. Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17 5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11 6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04 7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99 8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97 9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91 10. Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89