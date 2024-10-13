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Санчо – лучший летний трансфер в АПЛ по оценкам от WhoScored. Соланке – 2-й, Калафьори – 7-й, Савио – 8-й

У Джейдона Санчо лучшая средняя оценка в АПЛ от WhoScored среди летних трансферов.

Вингер «Челси», чьи права принадлежат «Манчестер Юнайтед»,  получил от издания 7,32 – в 4 матчах сезона Премьер-лиги он сделал 3 голевые передачи.

Второе место в списке занимает форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке (экс-«Борнмут») – 7,22 (2+1 в 5 играх).

Топ-10 лучших летних трансферов в АПЛ по оценкам от WhoScored

1. Джейдон СанчоЧелси») – 7,32

2. Доминик Соланке («Тоттенхэм»)  – 7,22

3. Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18

4. Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17

5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11

6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04

7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99

8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97

9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91

10. Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
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logoДоминик Соланке
logoНуссаир Мазрауи
logoНикола Миленкович
logoДжейдон Санчо
logoДара О'Ши
logoМаксанс Лакруа
logoРиккардо Калафьори
logoСавио Морейра
logoИлиман Ндиай
logoФакундо Буонанотте
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