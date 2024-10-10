«Ювентус» интересуется Мальдини, Опенда и Лукебакио. Клуб планирует усилить атаку зимой

«Ювентус» планирует укрепить линию атаки.

Душан Влахович остается единственным доступным нападающим туринцев, в то время как Аркадиуш Милик продолжает восстанавливаться после травмы. В связи с этим Кристиано Джунтоли начал присматриваться к возможным вариантам усиления.

Как передает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» внимательно следит за нападающим Лои Опенда из «Лейпцига». В текущем сезоне на счету бельгийца 5 голов в 9 матчах. Этот игрок обойдется туринцам дорого, поскольку немецкий клуб заплатил за него 42 миллиона евро в прошлом сезоне, сделав его самым дорогим трансфером в истории «Лейпцига».

Более доступным вариантом является Доди Лукебакио из «Севильи», за которым «Ювентус» следил ранее и чья стоимость оценивается в 15 млн евро. Его преимуществом является то, что он может сыграть в центре нападения, на фланге и на позиции атакующего полузащитника, а главный тренер Тиаго Мотта ценит универсальных игроков.

Также упоминается сын Паоло Мальдини 22-летний Даниэль, летом покинувший «Милан» и перешедший в «Монцу». Итальянец соответствует новой стратегии «Ювентуса», нацеленной на молодых футболистов. Его контракт действует до 2026 года, и если в январе появится возможность, «Ювентус» может рассмотреть его кандидатуру, учитывая отличные отношения с «Монцей».