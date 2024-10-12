Испания не проигрывает 18 официальных матчей подряд – 16 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии
Сборная Испании продлила беспроигрышную серию в официальных матчах.
Сегодня команда Луисаде ла Фуэнте обыграла сборную Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций со счетом 1:0.
Сборная Испании не проиграла ни одного из 18 последних официальных матчей – на ее счету 16 побед и 2 ничьих.
Последнее поражение случилось в марте 2023-го против Шотландии (0:2) в квалификации к чемпионату Европы.
В этот период «Красная фурия» стала победителем Лиги наций и Евро-2024.
Отметим, что с учетом товарищеский матчей Испания не проигрывает 13 встреч подряд – 11 побед и 2 ничьих после 0:1 от Колумбии в марте 2024 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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