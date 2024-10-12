Де Хеа – Надалю, завершившему карьеру: «Лучший спортсмен Испании. Благодаря тебе я полюбил этот спорт. Теннис никогда не будет прежним без тебя»

Давид Де Хеа отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

«С юности, наблюдая за твоей игрой, я влюбился в этот спорт. Один из лучших, кто когда-либо выходил на корт, ты заставил нашу страну гордиться.

Поздравляю с невероятной карьерой. Лучший спортсмен нашей страны. Благодаря тебе я полюбил этот спорт. Теннис никогда не будет прежним без тебя», – написал испанский вратарь «Фиорентины» Де Хеа .