Сетьен о спорте: «Реал» выигрывал ЛЧ «всего» 15 раз, Надаль сыграл почти в 70 турнирах Большого шлема, а выиграл 22. Ты всегда проигрываешь больше, чем побеждаешь»

Кике Сетьен заявил, что в спорте проигрывать приходится чаще, чем побеждать.

Бывший главный тренер «Барселоны», «Бетиса» и «Вильярреала» ответил на вопрос о результатах «Реала » после подписания Килана Мбаппе и ухода Тони Крооса .

«Я собираюсь поделиться с вами сенсацией. По прошествии почти 50 лет мне кажется, что я с каждым днем все меньше понимаю футбол. Футбол непонятен, никто не знает, что произойдет в том или ином матче. Поражения от побед отделяют 10 сантиметров, и никто ничего не контролирует – ни «Мадрид», ни «Барселона», ни сам Надаль.

Сколько раз «Мадрид» выигрывал Лигу чемпионов? 15. Сколько турниров Большого шлема выиграл Надаль? 22. Сколько раз «Реал» участвовал в Лиге чемпионов? Более 60, но выиграл «всего» 15. Надаль сыграл почти в 70 турнирах Большого шлема, а выиграл 22.

Ты всегда проигрываешь больше, чем выигрываешь. Хотя «Реал» и является командой, которая выигрывала [Лигу чемпионов] больше всех, это не значит, что она не проигрывала много раз.

Ситуации бывают разные. Очень хороший игрок может заболеть, у него может быть очень высокая температура, и тогда он не сможет выступать так же хорошо, как неделю назад», – сказал Сетьен .