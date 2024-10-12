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«Этот «Зенит» играл бы значительную роль в Лиге Европы. У них много игроков высокого уровня». Тренер «Войводины» Лалатович об 1:4

Ненад Лалатович заявил, что нынешний «Зенит» мог бы пошуметь в ЛЕ.

Петербуржцы разгромили «Войводину» в товарищеском матче (4:1).

«Этот «Зенит» действительно мог бы реализовать очень серьезные результаты. Может быть, не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы точно сыграл бы значительную роль.

У них очень много индивидуальных игроков очень высокого уровня, игроков европейских, иностранцев, которые действительно играют активно, на хороших скоростях, в обоих направлениях, без мяча, нападают. Когда «Зенит» вернется, то он сможет занять достойное место в этой лиге и показать себя», – сказал главный тренер «Войводины».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Ненад Лалатович
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