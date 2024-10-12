«Барселоне» интересны Парти из «Арсенала» и Дэвид из «Лилля», чьи контракты истекают летом 2025-го (Relevo)
Как передает Relevo, каталонский клуб еще не достиг правила 1:1, поэтому в данный момент нацелен на игроков с истекающими контрактами. Скауты «Барселоны» внимательно изучают ситуацию с Томасом Парти из «Арсенала» и Джонатаном Дэвидом из «Лилля», чьи соглашения заканчиваются в 2025 году. С 1 января они смогут вести переговоры с другими клубами.
Парти до сих пор не продлил контракт с «канонирами». Деку давно следит за опорником, но Микель Артета не позволил ему покинуть клуб прошлым летом.
Что касается Дэвида, то нападающий уже сообщил «Лиллю», что не намерен подписывать новый договор. В этом сезоне он сыграл 13 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
Отмечается, что в январе или в июне вне зависимости от того, останется ли Войчех Шченсны, «Барселона» подпишет еще одного вратаря. Это связано с тяжелой травмой Марка-Андре тер Стегена, из-за которой он выбыл до конца сезона. Это совместное решение Деку и Ханси Флика. В этой ситуации, вероятно, клуб покинет Иньяки Пенья.
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