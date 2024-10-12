«Барса» планирует выпустить Ольмо в старте на игру с «Реалом». Хавбек проведет 30 минут в матче с «Севильей» и один тайм против «Баварии» (Mundo Deportivo)
«Барселона» хочет, чтобы Дани Ольмо сыграл в класико с первых минут.
Полузащитник «блауграны» травмировал двуглавую мышцу бедра в матче с «Жироной» (4:1). Он приступит к работе с командой после паузы на матчи сборных.
Как пишет Mundo Deportivo, тренерский штаб «Барселоны» разработал поэтапный план, главной целью которого является то, чтобы Ольмо смог выйти в стартовом составе на матч против «Реала» 26 октября.
Ожидается, что испанец вернется на поле в матче с «Севильей» и отыграет не более 30 минут. В игре с «Баварией» Дани проведет один тайм.
Каталонцы хотят выпустить Ольмо на матч с «Реалом» в стартовом составе и заменить его после 60-й минуты. На реализацию этого плана будет влиять самочувствие игрока после каждого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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