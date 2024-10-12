Куман о травме де Йонга: «Он немного поиграл и уже испугался. Френки еще далек от оптимальной формы»

Роналд Куман призвал к осторожности по поводу травмы Френки де Йонга.

Де Йонг травмировал голеностоп в апрельском класико с «Реалом» и был вынужден пропустить остаток сезона и чемпионат Европы. Полузащитник «Барселоны» вернулся к игре 1 октября, выйдя на замену в матче с «Янг Бойз».

«На прошлой неделе мы разговаривали по телефону, и, при всем уважении, он еще слишком далек от оптимальной формы. Он немного поиграл и уже испугался. Ему было сложно.

Френки еще нужно набрать форму, чтобы быть на сто процентов готовым, я думаю, что он еще далек от этого», – сказал главный тренер сборной Нидерландов .