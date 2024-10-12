Брянское «Динамо» победило «Родину»-2, доигрывая ввосьмером после трех удалений. Матч продолжался 100 минут
«Динамо» Брянск обыграло «Родину»-2 (3:2) на выезде после трех красных карточек.
Гости из Брянска забили два мяча в равных составах, довели счет до разгромного, играя вдесятером.
На 60-й минуте при счете 3:0 «Динамо» получило вторую красную карточку, «Родина» забила дважды в течение 12 минут после этого – отыграли два мяча к 72-й минуте, но после этого больше забить не смогла.
Команда из Брянска осталась ввосьмером после третьего удаления на 92-й минуте – за вторую желтую карточку после несильного наступа на соперника. Матч продолжался более 100 минут и завершился победой «Динамо».
Динамовцы благодаря этой победе поднялись на 6-е место в дивизионе «Серебро» Leon Второй лиги А, «Родина» осталась лидером.
Опубликовано: Sports
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