Брянское «Динамо» победило «Родину»-2, доигрывая ввосьмером после трех удалений. Матч продолжался 100 минут

«Динамо» Брянск обыграло «Родину»-2 (3:2) на выезде после трех красных карточек.

Гости из Брянска забили два мяча в равных составах, довели счет до разгромного, играя вдесятером.

На 60-й минуте при счете 3:0 «Динамо» получило вторую красную карточку, «Родина» забила дважды в течение 12 минут после этого – отыграли два мяча к 72-й минуте, но после этого больше забить не смогла.

Команда из Брянска осталась ввосьмером после третьего удаления на 92-й минуте – за вторую желтую карточку после несильного наступа на соперника. Матч продолжался более 100 минут и завершился победой «Динамо».

Динамовцы благодаря этой победе поднялись на 6-е место в дивизионе «Серебро» Leon Второй лиги А, «Родина» осталась лидером.