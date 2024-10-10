Четыре «Динамо» – лидеры Второй лиги. Одно построил напарник Шварца, другое – спартаковец с голом в ЛЧ

В каждой группе свое.

В Leon Второй лиге Б есть четыре группы с разным количеством команд и одинаковой задачей – победитель выходит в Дивизион «А».

Сейчас на первых местах во всех четырех – «Динамо». Из разных городов, но почти одинаково успешные в этом сезоне.

А вот что стоит знать про этих лидеров.

«Динамо» Ставрополь: начали плохо, выдали суперсерию, тренер поддерживал девушку-арбитра

Ставропольское «Динамо» – лидер по набранным очкам, хотя по потерянным конкуренты сейчас выше. Но они сыграют этот матч разницы только через несколько недель, так что пока можно насладиться. Динамовцы, например, реже всех проигрывают.

● 21 матч подряд не проигрывают . Хотя старт был вялым: всего пять очков в первых шести матчах. Зато потом эта серия, и она продолжается.

● 22-летний Махач Абдулхамидов – лучший бомбардир . Причем никто больше него не забивает в лиге с игры. Предыдущий сезон футболист проводил в калининградской «Балтике-БФУ».

● Тренер Ашамаз Шаков в этом сезоне поддержал девушку-судью, когда удалили игрока его команды. В апреле Шаков, бывший игрок «Спартака» из Нальчика, призвал не бросаться на ассистента арбитра Екатерину Бибикову, когда она подсказала дать игроку «Динамо» вторую желтую за симуляцию.

«К большому сожалению, такие моменты случаются и никто не застрахован от ошибок: и тренеры, и футболисты, и судьи. Нам нужно еще усерднее работать! Большая просьба не оскорблять линейного арбитра. У нее сегодня был дебют на профессиональном уровне. Поэтому мы все прекрасно понимаем и только желаем ей успехов в карьере!»

Правда, момент похож на обман – даже если контакт был, игрок потом дорисовал. Так что защищать Екатерину, возможно, и не нужно было – потому что у нее были все основания подсказать, что это желтая.

«Динамо-2»: забили пять дублю «Спартака», бомбардир уже играл в основе, а тренер был главным в РПЛ

Московское «Динамо-2» идет первым в группе 2. Чаще побеждает, реже проигрывает, меньше пропускает – все логично. Начало было прекрасным – 10 побед в 12 матчах, пока дома не проиграли «Балтике-БФУ». Балтийцы какое-то время даже подпирали динамовцев, но потом начали терять очки. А «Динамо-2» выиграло четыре последних матча.

● Динамовцам стабильно весело со «Спартаком»-2 : в первом круге было 2:2, во втором – 5:4 . Спартаковцы, проигрывая 0:3, почти камбэкнули, но все же не смогли.

● Больше всех за «Динамо-2» забивает 19-летний форвард Денис Боков . Это он выходил в самом конце игры «Динамо» – «Краснодар» в РПЛ и забивал за взрослую команду «Крыльям» в Кубке.

● Тренер тут – 34-летний Павел Алпатов, помогавший Сандро Шварцу в основе и руливший после увольнения Славиши Йокановича . Павел сам играл за дубль «Динамо», но завершил карьеру в 22 года, потом работал помощником Шварца и Йокановича. Как исполняющий обязанности он выводил основу на три матча РПЛ прошлой весной, Йокановича уволили – против «Торпедо» (3:0), «Локомотива» (2:4) и «Оренбурга» (0:3).

«Динамо-Владивосток»: лидер даже с двумя крупными поражениями, почти не пропускает

«Динамо-Владивосток» – лидер группы 3. Забивает не больше всех, но пропускает меньше – только 14 голов в 24 матчах.

● С мая по июль выдали победную серию на восемь матчей . Для контраста: первые два поражения в сезоне были крупными – 0:3 и 1:4.

● Лучший бомбардир – Алексей Баев, три из восьми голов у него с пенальти . У Баева есть опыт Первой лиги: играл за «Тюмень», «Велес» и «Волгарь». Хотя один из самых красивых голов сезона – у Виктора Курышева, шикарно положил в девятку после того, как партнер откатил ему на 18 метров со штрафного. Оцените!

● Тренер – 49-летний Михаил Сальников . Он сам играл в основном во Второй лиге 90-х, а потом тренировал несколько клубов, в том числе «Велес» и «Новосибирск».

«Динамо» Киров: лучший бомбардир – чемпион Кыргызстана, тренирует легенда «Спартака»

«Динамо» Киров первое в группе 4. Это самая результативная команда лиги, она трижды забивала по пять мячей.

● Стартовали с восьми побед в десяти матчах . Осенью стали чаще терять очки, но беспроигрышная серия длится уже два месяца – восемь матчей.

● 24-летний Илья Кожухарь – лучший бомбардир лиги с 12 мячами . Он играл в системах «Краснодара» и «Локомотива», в 2022-м поиграл за «Броук бойз» в Медиалиге, а еще успел стать чемпионом Кыргызстана.

● Тренер тут главная звезда – это легенда «Спартака» Виктор Булатов . Он выиграл три чемпионата России, забивал в Лиге чемпионов (пражской «Спарте» в 1999-м – правда, матч проиграли 2:5). Сейчас Булатову 52 года, он тренирует 15 с лишним лет, именно в кировском «Динамо» – с прошлого года.

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Кстати, во Второй лиге Б есть еще несколько «Динамо». Например, дубль махачкалинского «Динамо» идет последним в первой группе, «Динамо-Вологда» – середняк группы 2, там рядом и «Динамо» СПб. «Динамо-Барнаул» – в серединке группы 4.

Для выхода в Дивизион «А» командам надо занимать только первое место.

Сэйв вратаря головой! Прыгнул спасать за штрафной – очень эффектно

Фото: vk.com/dynamostav ; vk.com/fcdynamo25