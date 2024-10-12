Испания – Дания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Испания примет Данию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

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