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Заварзин о «Динамо»: «Будет не выше 3-го места в этом сезоне. Команда выглядит безвольной, не хватает твердости» 

Юрий Заварзин оценил перспективы «Динамо» в сезоне Мир РПЛ.

После 11 туров бело-голубые занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на 7 очков.

«Динамо» в этом сезоне будет не выше третьего места. Какой‑то безвольной командой они выглядят. Личку, конечно, трогать не надо, но дело в психологии. Нет там такого стержня, который позволял бы команде выгрызать победы.

Потому что «Динамо», выигрывая по ходу матча 2:0, в итоге уступает сопернику со счетом 2:3. Не хватает команде твердости», — сказал бывший гендиректор «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Юрий Заварзин
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