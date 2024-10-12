Заварзин о «Динамо»: «Будет не выше 3-го места в этом сезоне. Команда выглядит безвольной, не хватает твердости»
Юрий Заварзин оценил перспективы «Динамо» в сезоне Мир РПЛ.
После 11 туров бело-голубые занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на 7 очков.
«Динамо» в этом сезоне будет не выше третьего места. Какой‑то безвольной командой они выглядят. Личку, конечно, трогать не надо, но дело в психологии. Нет там такого стержня, который позволял бы команде выгрызать победы.
Потому что «Динамо», выигрывая по ходу матча 2:0, в итоге уступает сопернику со счетом 2:3. Не хватает команде твердости», — сказал бывший гендиректор «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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