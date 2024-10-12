Кузьмичев о «Локо»: «Убрать воспитанника Куликова и взять Тимофеева — непонятная история. Даниил на порядок выше Артема» 

Владимир Кузьмичев высказался об уходе Даниила Куликова из «Локомотива».

— Для меня это больной вопрос. Потому что Даня — воспитанник «Локомотива». Прошел в нем все этапы становления, с 10 лет был в клубе. И здесь у меня уже больше вопросы как раз к тем же Леонченко, Нагорных. Потому что расстаться с Куликовым и взять на его место, условно говоря, Тимофеева... Это точно несоразмерные футболисты.

Убрать своего воспитанника Куликова, доказавшего свою квалификацию при Николиче, и взять Тимофеева — для меня это непонятная история. Я считаю так: если вы берете игрока, то он должен быть сильнее тех, кто у вас уже есть. Даже не моложе, я даже не беру то, что Куликову 26 лет, а Тимофееву — 30. Просто сильнее Артем должен быть, если его берут на место Дани . Это первый критерий. А я считаю, что Тимофеев не сильнее Куликова.

— Ну вы же понимаете, что на это в данный момент будет ответ в стиле: «И что Куликов показал после ухода из «Локо»? Докатился сначала до Первой лиги, потом до чемпионата Беларуси»?

— Конечно, можно всегда так ответить. Но одно дело, что тот же Даня сейчас играет с одними партнерами. А как бы он играл с теми партнерами, которые есть в «Локомотиве»? Здесь такая история дискуссионная.

Что касается меня, то я считаю Куликова как игрока на порядок выше Тимофеева. Хотя я к Тимофееву хорошо отношусь. Но даже если считать, что они плюс-минус равные по качеству игроки, то разменивать своего воспитанника на футболиста со стороны — это неправильно.

— Почему Куликов так резко выпал из РПЛ? Почему не получилось у него, как у Рыбчинского и Магкеева, когда первый устроился в Премьер-лиге сначала в «Балтику», потом в «Оренбург», а второй летом перешел в «Пари НН»?

— Связываю это в первую очередь с тем, что Даня после травмы был не в кондициях. Те клубы, которые им интересовались, все-таки хотели с ним для начала поближе познакомиться, а он физически не мог из-за травмы показать себя. Это помешало. Ну и то, что в последний год в «Локомотиве» он маловато играл, – сказал бывший директор академии «Локомот ива».