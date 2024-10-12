  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кузьмичев о «Локо»: «Убрать воспитанника Куликова и взять Тимофеева — непонятная история. Даниил на порядок выше Артема» 
6

Кузьмичев о «Локо»: «Убрать воспитанника Куликова и взять Тимофеева — непонятная история. Даниил на порядок выше Артема» 

Владимир Кузьмичев высказался об уходе Даниила Куликова из «Локомотива».

— Для меня это больной вопрос. Потому что Даня — воспитанник «Локомотива». Прошел в нем все этапы становления, с 10 лет был в клубе. И здесь у меня уже больше вопросы как раз к тем же Леонченко, Нагорных. Потому что расстаться с Куликовым и взять на его место, условно говоря, Тимофеева... Это точно несоразмерные футболисты. 

Убрать своего воспитанника Куликова, доказавшего свою квалификацию при Николиче, и взять Тимофеева — для меня это непонятная история. Я считаю так: если вы берете игрока, то он должен быть сильнее тех, кто у вас уже есть. Даже не моложе, я даже не беру то, что Куликову 26 лет, а Тимофееву — 30. Просто сильнее Артем должен быть, если его берут на место Дани. Это первый критерий. А я считаю, что Тимофеев не сильнее Куликова.

— Ну вы же понимаете, что на это в данный момент будет ответ в стиле: «И что Куликов показал после ухода из «Локо»? Докатился сначала до Первой лиги, потом до чемпионата Беларуси»?

— Конечно, можно всегда так ответить. Но одно дело, что тот же Даня сейчас играет с одними партнерами. А как бы он играл с теми партнерами, которые есть в «Локомотиве»? Здесь такая история дискуссионная. 

Что касается меня, то я считаю Куликова как игрока на порядок выше Тимофеева. Хотя я к Тимофееву хорошо отношусь. Но даже если считать, что они плюс-минус равные по качеству игроки, то разменивать своего воспитанника на футболиста со стороны — это неправильно.

— Почему Куликов так резко выпал из РПЛ? Почему не получилось у него, как у Рыбчинского и Магкеева, когда первый устроился в Премьер-лиге сначала в «Балтику», потом в «Оренбург», а второй летом перешел в «Пари НН»?

— Связываю это в первую очередь с тем, что Даня после травмы был не в кондициях. Те клубы, которые им интересовались, все-таки хотели с ним для начала поближе познакомиться, а он физически не мог из-за травмы показать себя. Это помешало. Ну и то, что в последний год в «Локомотиве» он маловато играл, – сказал бывший директор академии «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Беларусь
logoДинамо Минск
logoАртем Тимофеев
Владимир Семенович Кузьмичев
logoДаниил Куликов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузьмичев о «Локо»: «Галактионов не имеет вообще никакого влияния на происходящее в клубе. Наигрывая схему с тремя защитниками, он говорит: «Ни на что не рассчитываем, все плохо, трансферов нет»
1515 июля, 20:59
Кузьмичев о желании «Спартака» отдать Зорина и Лайкина в аренду: «Рациональное решение. Нужна игровая практика, а второй команды еще пока нет»
143 января, 04:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»
5 минут назад
«О «Зените» в Испании больше говорят, чем о «Спартаке». Воспитанник «Атлетико» Мартинес о клубах РПЛ
36 минут назад
Тебас о календаре: «Ла Лига, АПЛ и FIFPro пожалуются на ФИФА в ЕС за односторонние решения. Нам придется проглотить клубный ЧМ, но ни одна лига с этим не согласна»
120 минут назад
Аршавин о «Локо»: «В первой пятерке точно закончат. Борьбу за чемпионство никто не отменял, если удачно сложится»
743 минуты назад
Глава Казахстанской федерации футбола о матче с Россией: «Решение за Черчесовым. Если ему нужна игра, будем вести переговоры»
554 минуты назад
Лига наций. Португалия в гостях у Польши, Испания против Дании, Хорватия сыграет с Шотландией
7сегодня, 08:05
Бесплатный курс спортивного блогинга от Спортса’‘ – «Прожектор Трибуны». Создавайте контент своими руками!
2сегодня, 08:00Трибуна
Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Войводину», «Факел» сыграет с «Торпедо-БелАЗ» 
14сегодня, 07:50
Первая лига. «Урал» примет «Тюмень», «Торпедо» – «Сокол», «Сочи» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
4сегодня, 07:45
Гондурасский судья о том, что Месси дал автограф на желтой карточке: «Попросил на память – для 15-летней дочери» 
22сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома против «Челябинска», «Волгарь» принимает «Текстильщик»
1сегодня, 08:05
LEON Вторая лига Б. «Амкар» в гостях у «Лады-Тольятти», «Звезда» СПб принимает «Спартак-2»
2сегодня, 08:00Live
Никита Симонян: «Я мог бы быть музыкантом. Был первым трубачом в школьном оркестре, у меня был хороший слух» 
7сегодня, 07:57
Заварзин о «Динамо»: «Будет не выше 3-го места в этом сезоне. Команда выглядит безвольной, не хватает твердости» 
2сегодня, 07:43
«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»
12сегодня, 07:15
Канчельскис об «МЮ»: «Тухель более подходящий вариант, чем Саутгейт. Тренер сборной и клуба — совершенно разные вещи»
5сегодня, 06:41
Карадениз о лиге Турции: «Госбанки не заваливают клубы деньгами. Основной доход идет от телеправ, а федерация платит за каждую ничью и победу» 
4сегодня, 06:22
Польша – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:02
Асхабадзе о логистике: «Факелу» тяжелее, чем «Краснодару» и «Ростову». У нас нет чартеров. На дорогу до Москвы тратим по 7-8 часов на автобусе, а дальше — рейсовый самолет»
20сегодня, 05:50
Кузьмичев об академии «Локо»: «Батраков, Раков и Погостнов решили проблему, которая казалась нерешаемой. Важно, насколько сильно работает система подготовки клуба» 
4сегодня, 04:43