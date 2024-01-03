Кузьмичев о желании «Спартака» отдать Зорина и Лайкина в аренду: «Рациональное решение. Нужна игровая практика, а второй команды еще пока нет»
Владимир Кузьмичев оценил желание «Спартака» отдать Даниила Зорина и Максима Лайкина в аренду.
«Если «Спартак» хочет отправить в аренду Зорина и Лайкина, значит, главный тренер считает, что они не готовы играть за основную команду. Еще пока нет второй команды, поэтому отправить их в аренду — это рациональное решение. Нужно, чтобы ребята получали игровую практику и развивались.
За Зориным, в частности, я с интересом наблюдал в минском «Динамо». Он очень ярко себя там проявил», — сказал бывший заместитель гендиректора «Спартака».
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