Кузьмичев о желании «Спартака» отдать Зорина и Лайкина в аренду: «Рациональное решение. Нужна игровая практика, а второй команды еще пока нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Динамо Минск Владимир Семенович Кузьмичев Максим Лайкин Даниил Зорин Футбол

Владимир Кузьмичев оценил желание «Спартака» отдать Даниила Зорина и Максима Лайкина в аренду.

«Если «Спартак» хочет отправить в аренду Зорина и Лайкина, значит, главный тренер считает, что они не готовы играть за основную команду. Еще пока нет второй команды, поэтому отправить их в аренду — это рациональное решение. Нужно, чтобы ребята получали игровую практику и развивались. 

За Зориным, в частности, я с интересом наблюдал в минском «Динамо». Он очень ярко себя там проявил», — сказал бывший заместитель гендиректора «Спартака».

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2 комментария
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Лайкина и Мелешина в аренду надо отправлять это точно. На Зорина и Быковского я бы посмотрел на зимних сборах минимум. Лучше Зорина выпускать в конце, чем не мотивированного Мозеса.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Лайкина и Мелешина в аренду надо отправлять это точно. На Зорина и Быковского я бы посмотрел на зимних сборах минимум. Лучше Зорина выпускать в конце, чем не мотивированного Мозеса.
То что Зорина уже сейчас лучше выпускать чем Мозеса это 100%.
С Витей вообще лучше уже расставаться этой зимой и не ждать лета.
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