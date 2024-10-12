39-летний Модрич об игре против 41-летнего шотландца Гордона: «Здорово, что на поле будет кто-то старше меня. Выступление за сборную – величайшая честь, это меня мотивирует»
39-летний Лука Модрич пошутил по поводу матча против сборной Шотландии.
В составе британской команды ожидается выход 41-летнего вратаря Крейга Гордона.
«Здорово, что на поле будет кто-то старше меня», – сказал 39-летний хавбек.
Также Модрич объяснил, почему в таком возрасте продолжает играть за Хорватию.
«Я делаю это из любви к футболу и Хорватии. Выступление за национальную сборную – это нечто особенное, величайшая честь, и меня это мотивирует», – отметил футболист «Реала».
Хорватия примет Шотландию в Лиге наций 12 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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