Экс-игрок «Реала» Милла: «Сложно заменить Крооса кем-то из имеющихся игроков. Ближе всего Модрич, но он не может выходить на каждый матч»

Луис Милла поделился мнением о возможной замене Тони Крооса в «Реале».

34-летний немец завершил карьеру в конце прошлого сезона.

«Тренер будет искать способы заменить Крооса , но это очень сложно сделать кем-то из имеющихся игроков.

Ближе всего Модрич , но его нужно ставить на определенные матчи, он не может выходить на поле в каждой игре.

Именно в ситуациях должны появляться большие команды, и «Реал » с тем потенциалом, который у них есть, наверняка будет бороться за достижение поставленных целей», – сказал бывший игрок «Реала» Луис Милла .