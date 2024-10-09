Экс-игрок «Реала» Милла: «Сложно заменить Крооса кем-то из имеющихся игроков. Ближе всего Модрич, но он не может выходить на каждый матч»
Луис Милла поделился мнением о возможной замене Тони Крооса в «Реале».
34-летний немец завершил карьеру в конце прошлого сезона.
«Тренер будет искать способы заменить Крооса, но это очень сложно сделать кем-то из имеющихся игроков.
Ближе всего Модрич, но его нужно ставить на определенные матчи, он не может выходить на поле в каждой игре.
Именно в ситуациях должны появляться большие команды, и «Реал» с тем потенциалом, который у них есть, наверняка будет бороться за достижение поставленных целей», – сказал бывший игрок «Реала» Луис Милла.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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