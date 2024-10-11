«Барселона» будет платить Месси, Бускетсу и Альбе до конца этого сезона. Клуб еще не рассчитался по отложенным в период пандемии зарплатам

«Барселона» лишь в 2025-м перестанет платить Лионелю Месси.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы продолжают рассчитываться с капитаном сборной Аргентины, а также c Серджи Бускетсом и Жорди Альбой . У клуба есть задолженность по зарплате, выплата которой была отложена во время пандемии коронавируса.

Общая сумма задолженности была включена в отчетность за финансовый год – 2020/21, на условия деятельности «Барселоны» в текущем году она влияния не оказывает.

К концу нынешнего сезона долг будет погашен в полном объеме.

Месси покинул «блауграну» в 2021 году, Альба и Бускетс – в 2023-м. Все они сейчас выступают за «Интер Майами ».