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«Барселона» будет платить Месси, Бускетсу и Альбе до конца этого сезона. Клуб еще не рассчитался по отложенным в период пандемии зарплатам

«Барселона» лишь в 2025-м перестанет платить Лионелю Месси.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы продолжают рассчитываться с капитаном сборной Аргентины, а также c Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. У клуба есть задолженность по зарплате, выплата которой была отложена во время пандемии коронавируса.

Общая сумма задолженности была включена в отчетность за финансовый год – 2020/21, на условия деятельности «Барселоны» в текущем году она влияния не оказывает.

К концу нынешнего сезона долг будет погашен в полном объеме.

Месси покинул «блауграну» в 2021 году, Альба и Бускетс – в 2023-м. Все они сейчас выступают за «Интер Майами».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoМЛС
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
logoИнтер Майами
деньги
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