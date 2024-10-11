Матип завершил карьеру. Экс-защитник «Ливерпуля» сказал об этом скауту «Гамбурга»
Жоэль Матип больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне.
Защитник летом покинул «Ливерпуль» в качестве свободного агента и вернулся в Гельзенкирхен.
Скаут «Гамбурга» Нуни Кузчукович рассказал Ruhr Nachrichten, что связывался с 33-летним футболистом и уточнял, может ли с ним пообщаться спортивный директор клуба. Матип дал понять, что завершил карьеру футболиста.
В составе «Ливерпуля» футболист, выступавший за сборную Камеруна, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. С «Шальке» он победил в Кубке и Суперкубке Германии.
Статистику Матипа можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Der Westen
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