Матип завершил карьеру. Экс-защитник «Ливерпуля» сказал об этом скауту «Гамбурга»

Жоэль Матип больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне.

Защитник летом покинул «Ливерпуль » в качестве свободного агента и вернулся в Гельзенкирхен.

Скаут «Гамбурга » Нуни Кузчукович рассказал Ruhr Nachrichten, что связывался с 33-летним футболистом и уточнял, может ли с ним пообщаться спортивный директор клуба. Матип дал понять, что завершил карьеру футболиста.

В составе «Ливерпуля» футболист, выступавший за сборную Камеруна , выиграл АПЛ , Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. С «Шальке» он победил в Кубке и Суперкубке Германии.

Статистику Матипа можно изучить здесь .