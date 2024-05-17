Матип покинет «Ливерпуль» этим летом. 32-летний защитник не играл с декабря из-за травмы «крестов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы Жоэль Матип Футбол

Жоэль Матип уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона.

32-летний защитник провел в клубе 8 лет. Он был одним из первых подписаний, сделанных после прихода Юргена Клоппа в 2015 году, перейдя из «Шальке» в качестве свободного агента.

На счету камерунца 201 матч во всех соревнованиях, в которых он забил 11 голов. Матип завоевал с «Ливерпулем» 7 трофеев.

В текущем сезоне центральный защитник сыграл 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. В декабре футболист порвал переднюю крестообразную связку колена во время матча с «Фулхэмом» (4:3) и выбыл до конца сезона.

Игрок покинет клуб в связи с истечением срока контракта, который был рассчитан до 2024 года.

8 комментариев
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Легенда
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жаль, хороший игрок, но опять травмы подвели
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Легенда!Спасибо за все!
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Очень жаль, что частые травмы мешали ему играть чаще. Никто лучше него не мешал наносить удары по воротам Алисона.
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Конате идеальная замена для него, причём уже довольно адаптированная
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Спасибо за всё, Жоэль. На пике был оч хорош. Лучший ЦЗ на своем отрезке после ВВД. Жалко, травмы не позволили сделать больше. Удачи в дальнейшей карьере. YNWA.
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По мне если бы Клопп остался и Матипа можно было оставить на год чтобы сделать из Куанса полноправного преемника , Куанса и сейчас хорош но и ошибки иногда проскальзывают.
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Ответ Sergey Kuznetsov
Очень жаль, что частые травмы мешали ему играть чаще. Никто лучше него не мешал наносить удары по воротам Алисона.
Не в травмах дело, а в том что сам Жоэль сдал после прихода Конате, француз идеальный ЦЗ на лет 10 для такого шикарного клуба как Ливерпуль.
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