Матип покинет «Ливерпуль» этим летом. 32-летний защитник не играл с декабря из-за травмы «крестов»
Жоэль Матип уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона.
32-летний защитник провел в клубе 8 лет. Он был одним из первых подписаний, сделанных после прихода Юргена Клоппа в 2015 году, перейдя из «Шальке» в качестве свободного агента.
На счету камерунца 201 матч во всех соревнованиях, в которых он забил 11 голов. Матип завоевал с «Ливерпулем» 7 трофеев.
В текущем сезоне центральный защитник сыграл 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. В декабре футболист порвал переднюю крестообразную связку колена во время матча с «Фулхэмом» (4:3) и выбыл до конца сезона.
Игрок покинет клуб в связи с истечением срока контракта, который был рассчитан до 2024 года.