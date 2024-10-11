«Локомотив» предлагает Тикнизяну меньше миллиона евро в год («РБ Спорт»)

Наир Тикнизян получил от «Локомотива» новое предложение о продлении контракта.

По информации «РБ Спорт», состоялся новый раунд переговоров, в ходе которого стороны озвучили свои условия.

Железнодорожники хотят заключить с защитником новый договор, однако существенно увеличивать зарплату не готовы. В клубе надеются, что футболист сборной Армении согласится получать чуть менее миллиона евро в год. Сейчас ему платят около 700 тысяч.

Отмечается, что договориться «Локомотив » и Тикнизян пока не смогли.

В текущем сезоне защитник провел 9 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .