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  • Корнеев о Тикнизяне: «Почему «Локомотив» должен отпускать в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер»
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Корнеев о Тикнизяне: «Почему «Локомотив» должен отпускать в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер»

Игорь Корнеев ответил, можно ли считать «Локомотив» претендентом на чемпионство.

– Перед началом сезона многие недооценивали «Локомотив». Вы мне говорили, что они будут бороться за 4-8 место. Старт сезона говорит о том, что клуб будет конкурентоспособен в чемпионской гонке?

– Да, признаю, что говорил это, так как «Локомотив» потерял много креативных игроков перед сезоном.

На тот момент вообще не было ясно, как они будут этот момент компенсировать.

Но появился Батраков, очень хорошо вписался в команду Воробьев, и система вновь заработала. 

На поле «Локомотив» хорошо организован, прессингует, быстро выходит в контратаки. Но повторюсь – у них нет состава для чемпионства.

– У Тикнизяна был вариант с Европой, «Севилья» хотела бесплатную аренду. Правильно ли сделали в «Локо», что не отпустили Наира? Готов ли сам Тикнизян сделать шаг вперед?

– Тикнизян не использовал пару важных возможностей, включая «Зенит», так как думал что там он будет сто процентов игроком запаса, а оказался этим же самым игроком в «Локомотиве».

Почему «Локо» должен отпускать игрока в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»?

Пусть испанцы платят за трансфер и забирают футболиста.

Судьба Тикнизяна в его руках и ногах, качества для этого есть, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoСевилья
logoЛа Лига
logoНаир Тикнизян
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