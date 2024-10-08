Глава РПЛ Алаев о посещаемости: «Возможно, введем минимальный порог, если поднимаешься из Первой лиги»

Александр Алаев высказался относительно посещаемости в РПЛ.

– Стадион «Химок» вмещает 15 тысяч, но он зачастую не заполняется даже на 10%. Есть примеры зарубежных клубов, которые играют в Премьер-лиге без стадиона от 10 000 человек. Есть мысли пересмотреть этот пункт в лицензировании?

– Есть. Я бы даже не сказал, что именно этот пункт, а в целом ситуацию с посещаемостью у некоторых клубов, которая нас сильно расстраивает.

Мы ввели систему стимулирования посещаемости.

Не хочется сейчас говорить о каких-то штрафах, но внутри мы обсуждаем с представителями лиги и другими клубами варианты изменения лицензирования.

Возможно, [введем ]какой-то порог минимальной посещаемости, если ты играешь в ФНЛ и поднимаешься вверх, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.