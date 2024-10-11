Де Поль об 1:1 с «Венесуэлой»: «Играть было невозможно. Лучшие условия – это когда хорошее поле и погода, мяч катится, мы ведь не просим многого?»
Родриго Де Поль высказался о состоянии поля в матче с Венесуэлой (1:1).
Начало матча, проходившего на стадионе «Монументаль де Матурин» в Венесуэле, было отложено из-за сильного ливня. На некоторых участках поля образовались лужи – мяч не прыгал и не катился по траве.
«Ужасный матч, мы не смогли взять три очка. Играть в футбол было невозможно. Это было неприятно, но так получилось.
Лучшие условия – это когда есть хорошее поле, хорошая погода, мяч катится. Мы ведь не просим многого, правда? Мы выполняем указания и делаем то, что нам говорят.
Мы играем хорошо, и в гостевых матчах нам создают дополнительные трудности, помимо футбольных. Нам нужно расти и в других аспектах», – сказал полузащитник сборной Аргентины.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Olé
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