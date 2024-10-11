Скалони об 1:1 с Венесуэлой: «Нужно учитывать условия южноамериканских матчей. Аргентина адаптируется ко всем сложностям и всегда борется»
Лионель Скалони высказался о ничьей Аргентины с Венесуэлой (1:1).
«У нас было несколько явных моментов, они много пытались бить из-за пределов штрафной и играли длинными передачами, как и должна была складываться игра.
Нужно учитывать условия, помимо сегодняшней игры, и в южноамериканских отборочных играх в целом. Мы адаптируемся ко всем сложностям. Эта команда всегда борется.
Я был бы рад, если бы Венесуэла прошла квалификацию, у меня много теплых чувств как к тренерскому штабу, так и к народу. Они этого заслуживают.
Мы находимся в хорошей форме, в составе много молодых ребят. Их вклад в команду – это радость для нас», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
Месси про 1:1 с Венесуэлой: «Ужасный матч. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
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