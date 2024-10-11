Скалони после 1:1 с Венесуэлой: «Поле не соответствовало минимальным нормам проведения матча. Играть было невозможно»
Лионель Скалони раскритиковал состояние поля в гостевом матче с Венесуэлой (1:1).
Тренер сборной Аргентины высказался после игры 9-го тура отбора ЧМ-2026.
«Поле не соответствовало минимальным нормам проведения матча. Играть было невозможно.
Мы делали то, что вынуждены были делать, но состояние поля не соответствовало уровню команд», – сказал Скалони.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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