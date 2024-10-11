Скалони после 1:1 с Венесуэлой: «Поле не соответствовало минимальным нормам проведения матча. Играть было невозможно» 

Лионель Скалони раскритиковал состояние поля в гостевом матче с Венесуэлой (1:1).

Тренер сборной Аргентины высказался после игры 9-го тура отбора ЧМ-2026.

«Поле не соответствовало минимальным нормам проведения матча. Играть было невозможно.

Мы делали то, что вынуждены были делать, но состояние поля не соответствовало уровню команд», – сказал Скалони .

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