Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 9 туров, опережая Колумбию на 3 очка. Бразилия поднялась на 4-е место
Сборная Аргентины по-прежнему лидирует в квалификации ЧМ-2026.
В 9-м туре «альбиселесте» сыграли вничью в гостях с Венесуэлой (1:1) и с 19 очками занимают в таблице первое место.
На три балла меньше у сборной Колумбии, уступившей Боливии (0:1). Третьим с 15 очками идет Уругвай, у которого игра в запасе.
Сборная Бразилии после волевой победы над Чили (2:1) вышла на 4-е место с 13 баллами.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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