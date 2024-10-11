Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 9 туров, опережая Колумбию на 3 очка. Бразилия поднялась на 4-е место

Сборная Аргентины по-прежнему лидирует в квалификации ЧМ-2026.

В 9-м туре «альбиселесте» сыграли вничью в гостях с Венесуэлой (1:1) и с 19 очками занимают в таблице первое место.

На три балла меньше у сборной Колумбии , уступившей Боливии (0:1). Третьим с 15 очками идет Уругвай , у которого игра в запасе.

Сборная Бразилии после волевой победы над Чили (2:1) вышла на 4-е место с 13 баллами.

Таблица отбора ЧМ-2026