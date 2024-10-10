Эль-Хилали из «Эспаньола» отказал «Барсе» дважды: «Даже не думал. Я фанат клуба и останусь здесь навсегда, если мне дадут пожизненный контракт»

Игрок «Эспаньола» Омар Эль-Хилали рассказал, что дважды отказал «Барселоне».

«Я фанат «Эспаньола » с детства, этот клуб всегда был мне интересен.

Да, это правда, у меня были два предложения от «Барсы» – сперва до перехода в «Эспаньол», а затем перед моим переводом в молодежную команду Но оба раза, по правде говоря, я даже не думал об этом.

Если «Эспаньол» предложит мне пожизненный контракт, я останусь здесь навсегда», – сказал 21-летний футболист из Марокко в программе Què T’hi Jugues в эфире Cadena SER.

Эль-Хилали играет в системе каталонского «Эспаньола», принципиального соперника «Барсы», с 2016 года. Его контракт – до лета 2027 года.