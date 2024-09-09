Дивеев о Головине: «Когда на тренировках в сборной он начинает работать с мячом, понимаешь, что это уровень. Как он быстро это делает! Хочешь отобрать, но не успеваешь»

Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Матч ТВ Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев отметил высокий уровень Александра Головина на тренировках сборной.

На счету полузащитника «Монако» 47 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей.

«Когда ты приезжаешь в сборную и тренируешься, и Головин начинает работать с мячом, ты понимаешь, что это уровень. Как он быстро это делает! Ты хочешь отобрать, но не успеваешь.

А когда ездишь, набираешь форму и опыт, играешь против него лучше», – сказал защитник ЦСКА.

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2 комментария
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Это не он «быстро делает», это ты тормоз.
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Ответ Доктор Верховцев
Это не он «быстро делает», это ты тормоз.
У этого тормоза 4 гола в 7 матчах
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