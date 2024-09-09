Дивеев о Головине: «Когда на тренировках в сборной он начинает работать с мячом, понимаешь, что это уровень. Как он быстро это делает! Хочешь отобрать, но не успеваешь»
Игорь Дивеев отметил высокий уровень Александра Головина на тренировках сборной.
На счету полузащитника «Монако» 47 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей.
«Когда ты приезжаешь в сборную и тренируешься, и Головин начинает работать с мячом, ты понимаешь, что это уровень. Как он быстро это делает! Ты хочешь отобрать, но не успеваешь.
А когда ездишь, набираешь форму и опыт, играешь против него лучше», – сказал защитник ЦСКА.