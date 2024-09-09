Дивеев о Головине: «Когда на тренировках в сборной он начинает работать с мячом, понимаешь, что это уровень. Как он быстро это делает! Хочешь отобрать, но не успеваешь»

Игорь Дивеев отметил высокий уровень Александра Головина на тренировках сборной.

На счету полузащитника « » 47 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей.

«Когда ты приезжаешь в сборную и тренируешься, и начинает работать с мячом, ты понимаешь, что это уровень. Как он быстро это делает! Ты хочешь отобрать, но не успеваешь.

А когда ездишь, набираешь форму и опыт, играешь против него лучше», – сказал защитник .