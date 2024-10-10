  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «СВО завершится, Украина войдет в состав РФ, а Европа с этим согласится. Если не позволят играть на международной арене, придется переходить в Азию». Кавазашвили об отстранении России
40

«СВО завершится, Украина войдет в состав РФ, а Европа с этим согласится. Если не позволят играть на международной арене, придется переходить в Азию». Кавазашвили об отстранении России

Анзор Кавазашвили высказался о поиске соперников для сборной России.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии 19 ноября. 

«Нет соперников для сборной России, которые достойны играть с нашей национальной командой. С такими командами могут играть и наши молодые ребята, наша молодежная сборная, чтобы расти и набираться опыта. Это работа на перспективу. Пускай Сирия, пускай Афганистан. Какая разница?

Через три-четыре года санкции кончатся, СВО завершится. Украина войдет в состав Российской Федерации, а Европа с этим согласится, им некуда деваться. Но РФС придется решать: если не позволят играть на международной арене нашей сборной и клубам, значит, нужно переходить в Азиатскую Федерацию. А то мы считаем, что азиаты недостойны того, чтобы мы играли в их составе. Это, по-моему, немного смешно», – сказал бывший вратарь «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАнзор Кавазашвили
logoСборная Сирии по футболу
logoАзиатская футбольная конфедерация
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Байдачный о клубах из новых регионов в турнирах России: «Это наша земля, там наши люди! Почему они не имеют права играть? Абсурд! И плевать на мнение УЕФА!»
241 октября, 06:50
Кавазашвили о клубах из новых регионов в турнирах России: «Старинные русские области давно должны быть в составе РФС. Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы!»
1181 октября, 03:55
Черчесов о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Она находится где-то на другой планете? Там с нами не захотят играть японцы или австралийцы. В чем разница?»
3724 сентября, 18:56
«Для России открыт весь мир, кроме Европы. Максимум через пару лет после окончания СВО будем играть в международных турнирах». Колосков о бане
3023 сентября, 22:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
22 минуты назадСпецпроект
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
8417 минут назадLive
Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»
3328 минут назад
Карпин о РУСАДА на тренировке сборной России: «Какой вообще смысл приезжать в последний день, когда все люди разъезжаются?»
736 минут назад
Экс-жена Аршавина о его новой девушке: «Она себе выписала путевку в ад. Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?»
2145 минут назад
Нагельсманн о календаре: «Не хочу постоянно жаловаться на него. В НБА играют около 80 матчей, но там есть очень длинный перерыв, а в футболе – нет. Нужно обсудить это»
1454 минуты назад
Президент «ПСЖ» о возможной забастовке игроков из-за календаря: «Те, кто жалуются – не играйте»
36сегодня, 17:56
«Барселона» – великий клуб с лучшим игроком в истории». Фабрегас о «блаугране» и Месси
19сегодня, 17:19
Карпин про «Золотой мяч»: «Винисиус или Беллингем? Джуд, если выбирать из этих двоих»
33сегодня, 17:16
Гендиректор «Баварии» о забастовке игроков: «Неправильно, когда нам угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов. Многие другие не говорят об этом»
18сегодня, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Израиль – Франция – 0:1. Камавинга забил на 6-й минуте. Онлайн-трансляция. Тчуамени, Олисе, Дембеле и Коло-Муани играют
57 минут назадLive
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Воспитанником «Зенита» себя не считаю, хоть я и родился и вырос в Петербурге»
14 минут назад
Италия – Бельгия – 1:0. Камбьязо забил на 1-й минуте. Онлайн-трансляция. Доннарумма, Тонали, Ретеги, Тилеманс, Доку, де Кетеларе и Троссард играют
515 минут назадLive
Дивеев хотел бы провести матч с Португалией: «Мечтаю сыграть с Роналду. Все мы понимаем, что он скоро закончит карьеру»
215 минут назад
Англия – Греция – 0:0. Онлайн-трансляция. Беллингем, Райс, Сака, Фоден, Палмер и Мавропанос играют
117 минут назадLive
Депутат Журова о детях из Белгородской и Курской областей на тренировке сборной России: «Очень хорошая инициатива. Думаю, игроки с пониманием относятся к ситуации»
626 минут назад
«Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли». Корнеев о матче с Пакистаном
2044 минуты назад
Юрий Семин: «Зенит» нельзя назвать непобедимым, «Краснодар» это показал. Интрига в РПЛ закручена лихо»
1сегодня, 17:43
Фаната «Валенсии» и его жену отпустили в Сингапуре с выговором за несогласованный митинг – мужчина наклеил на дверь дома владельца Лима стикер с призывом уйти
11сегодня, 17:37
Дивеев мечтает перейти в Европу: «Как и любой футболист. Хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5»
3сегодня, 17:32