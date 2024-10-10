«СВО завершится, Украина войдет в состав РФ, а Европа с этим согласится. Если не позволят играть на международной арене, придется переходить в Азию». Кавазашвили об отстранении России

Анзор Кавазашвили высказался о поиске соперников для сборной России.

Ранее стало известно , что команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии 19 ноября.

«Нет соперников для сборной России, которые достойны играть с нашей национальной командой. С такими командами могут играть и наши молодые ребята, наша молодежная сборная, чтобы расти и набираться опыта. Это работа на перспективу. Пускай Сирия, пускай Афганистан. Какая разница?

Через три-четыре года санкции кончатся, СВО завершится. Украина войдет в состав Российской Федерации, а Европа с этим согласится, им некуда деваться. Но РФС придется решать: если не позволят играть на международной арене нашей сборной и клубам, значит, нужно переходить в Азиатскую Федерацию. А то мы считаем, что азиаты недостойны того, чтобы мы играли в их составе. Это, по-моему, немного смешно», – сказал бывший вратарь «Спартака».