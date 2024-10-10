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Кин об «МЮ»: «Я сдался – не узнаю команду и клуб. Не вижу личностей и хороших людей, принимающих правильные решения. Это больше похоже на бизнес»

Рой Кин недоволен происходящим в «Манчестер Юнайтед».

«После игры с «Твенте» (1:1) [в Лиге Европы], очень плохой игры, футболисты выходят и говорят: «Возможно, они хотели этого больше, чем мы». Можно сказать, что я сдался в этот момент.

Если из раздевалки доносится такое, неудивительно, что у тренера проблемы, и неудивительно, что они не выиграют футбольные матчи. Но именно в этом и заключается суть «Юнайтед» – это бессистемность.

В «Юнайтед» всегда были хорошие люди и личности, которые могли бы играть за клуб, но сейчас я этого не вижу. Я не узнаю эту команду и не узнаю клуб. Пару месяцев назад говорили, что у них появились новые люди, и они найдут все ответы. Они потратили больше денег на набор персонала, но пошли в обратном направлении.

Когда мы обсуждаем «Юнайтед», это больше похоже на бизнес, но это футбольный клуб. Футбольный клуб – это люди, которые приходят и вносят свой вклад. То, что я вижу в «Юнайтед», может быть я немного суров, но я не уверен, что вижу там хороших футбольных людей, принимающих правильные решения для клуба», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football на Sky Bet.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
бизнес
logoЭрик тен Хаг
деньги
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