На женском ЧМ U20 тестируют тренерские запросы проверки спорных эпизодов «упрощенным» ВАР. Правило может появиться в других турнирах при успешном испытании

Теги женский футбол ФИФА судьи чемпионат мира среди девушек видеоповторы технологии правила Футбол

Тренерам могут разрешить запрашивать проверку судьями спорных эпизодов.

Как передает Mundo Deportivo, ФИФА тестирует нововведение на женском чемпионате мира среди команд U20, который проходит в Колумбии. По новым правилам тренеры команд дважды за матч могут показать резервному арбитру зеленую карточку и запросить проверку спорного момента. Запрос может быть подан при эпизодах, которые могут повлиять на исход матча, включая голы, возможные пенальти и удаления.

Проверка эпизодов осуществляется при помощи системы видеообзоров (FSV), которая, по словам представителей ФИФА, является «упрощенной версией» ВАР – за ее работу не отвечает отдельный судья. Система FSV была разработана в ответ на просьбу обеспечить техническую поддержку судей при помощи более доступных средств.

Сообщается, что в ходе женского ЧМ U20 уже было подано несколько запросов на проверку отдельных эпизодов. Если нововведение успешно пройдет проверку, в дальнейшем оно может быть применено на других турнирах.

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11 комментариев
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Добавьте уже опцию включения ВАР при второй желтой карточке. Абсурдно получается, когда прямую красную ВАР смотрит, а вторую желтую - нет, хотя результат для наказанной команды по факту тот же.
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Алую карточку надо
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давно пора такое сделать. а то хрен поймёшь почему судьи игнорят вар иногда
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Хорошее нововведение
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Система видеообзора более простая и дешёвая, чем VAR система, оно позволит применять видеоповторы на турнирах нисшей категории и на необорудованных для VAR стадионах.
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Давно пора
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Эх, во что превращается спорт. Баскетбол с 4 очковыми, футбол превращающейся в хоккей.
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Ответ Ебздрогыч
Хрень какая-то. Если момент спорный и может повлиять на результат, то его и так ВАР должен рассматривать, без дополнительных обращений
В хоккее не так
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Ответ Женя Григорьев
Эх, во что превращается спорт. Баскетбол с 4 очковыми, футбол превращающейся в хоккей.
И чем футбол в хоккей превращается, такое правило есть в пляжном футболе и волейболе . например. Хотя два запроса многовато, надо один и если правильный, то не сгорает и просмотр проводить вместе с тренером.
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