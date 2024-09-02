На женском ЧМ U20 тестируют тренерские запросы проверки спорных эпизодов «упрощенным» ВАР. Правило может появиться в других турнирах при успешном испытании

Тренерам могут разрешить запрашивать проверку судьями спорных эпизодов.

Как передает Mundo Deportivo, ФИФА тестирует нововведение на женском чемпионате мира среди команд U20, который проходит в Колумбии. По новым правилам тренеры команд дважды за матч могут показать резервному арбитру зеленую карточку и запросить проверку спорного момента. Запрос может быть подан при эпизодах, которые могут повлиять на исход матча, включая голы, возможные пенальти и удаления.

Проверка эпизодов осуществляется при помощи системы видеообзоров (FSV), которая, по словам представителей ФИФА, является «упрощенной версией» ВАР – за ее работу не отвечает отдельный судья. Система FSV была разработана в ответ на просьбу обеспечить техническую поддержку судей при помощи более доступных средств.

Сообщается, что в ходе женского ЧМ U20 уже было подано несколько запросов на проверку отдельных эпизодов. Если нововведение успешно пройдет проверку, в дальнейшем оно может быть применено на других турнирах.

На женском ЧМ U20 введут специальный жест для борьбы с расизмом – скрещенные руки на груди. Новая мера была утверждена ФИФА в мае