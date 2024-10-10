Тотти о Серии А: «Конте – отличный тренер с отличной командой. «Наполи», «Ювентус» и «Интер» – фавориты на скудетто»
Франческо Тотти назвал главных претендентов на чемпионство в Серии А.
На данный момент «Наполи» Антонио Конте лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на два очка. «Ювентус» отстает от лидера на три очка, занимая третье место.
Бывший нападающий «Ромы» заявил, что не удивлен результатами неаполитанцев в этом сезоне.
«Вовсе нет. Он [Конте] отличный тренер с отличной командой.
«Наполи», «Ювентус» и «Интер» – фавориты на скудетто», – сказал Тотти.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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