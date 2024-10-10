Мозес о «Краснодаре»: «Реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду»

Мозес Кобнан заявил, что «Краснодар» может завоевать чемпионство в Мир РПЛ.

«Я думаю, что «Краснодар » – реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду.

Мы идем от игры к игре. Думаю, все возможно», – сказал нападающий «быков».

По итогам 11 туров «Краснодар » лидирует в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева набрала 27 очков и по дополнительным показателям опережает «Локомотив». «Зенит» с 26 очками идет на третьем месте в турнирной таблице.