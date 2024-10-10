Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
Жоау Баши высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.
После 11 туров «быки делят первое место с «Локомотивом», опережая «Зенит» на одно очко.
«Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Мы всегда хотим побеждать, в любом матче. В РПЛ каждая игра сложная, легких матчей не бывает.
Когда ты на первом месте, то все хотят обыграть тебя – это нормально», — сказал хавбек «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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