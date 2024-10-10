Пономарев о Гончаренко в «Пари НН»: «Не верю в него, так и будет прыгать по клубам РПЛ. Работа в ЦСКА делает ему хорошую рекламу» 

Владимир Пономарев оценил назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Пари НН».

«Что ж, видимо, кто‑то порекомендовал Гончаренко в «Пари НН ». Так и будет Гончаренко прыгать по клубам РПЛ .

У армейцев во время его работы в команде суперрезультатов не было. Конечно, тот факт, что ранее ему посчастливилось работать в ЦСКА, делает ему хорошую рекламу и дает карт‑бланш, но я в Ганчаренко не верю», — сказал бывший защитник ЦСКА .

После 11 туров «Пари НН» занимает в Мир РПЛ 12-е место.