Пономарев о Гончаренко в «Пари НН»: «Не верю в него, так и будет прыгать по клубам РПЛ. Работа в ЦСКА делает ему хорошую рекламу»
Владимир Пономарев оценил назначение Виктора Гончаренко на пост тренера «Пари НН».
«Что ж, видимо, кто‑то порекомендовал Гончаренко в «Пари НН». Так и будет Гончаренко прыгать по клубам РПЛ.
У армейцев во время его работы в команде суперрезультатов не было. Конечно, тот факт, что ранее ему посчастливилось работать в ЦСКА, делает ему хорошую рекламу и дает карт‑бланш, но я в Ганчаренко не верю», — сказал бывший защитник ЦСКА.
После 11 туров «Пари НН» занимает в Мир РПЛ 12-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости